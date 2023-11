Abito in via Cruillas e da più di 10 giorni, a partire dall'incrocio con via Oliveri Mandalà, sono spenti i lampioni. Ho segnalato il guasto a Amg Gas (segnalazione n.42028-42412) ma non hanno ancora risolto il problema. Pertanto, quando fa buio si deve camminare per strada, a rischio della propria incolumità, perché c'è solo un marciapede molto stretto e sconnesso e al buio non è percorribile.

Antonina Pennino