"In via Bernini e via Tiepolo è buio pesto, intervenga subito Lagalla"

Sindaco Lagalla, ora basta! Niente più scuse, del tipo: io non c'ero, sono appena arrivato e ...cose del genere!!! In via Bernini e via Tiepolo è buio pesto e ogni giorno i residenti rischiano la vita perchè auto e moto sfrecciano a tutto gas. La risposta di AMG, in sintesi, è la seguente: non possiamo intervenire poichè è stato dismesso un palo (corroso da tempo) in via Tiepolo sul quale era agganciato un dispositivo che consentiva l'alimentazione necessaria per illuminare tutta via Tiepolo e via Bernini. Per motivi di sicurezza (fa proprio ridere!) e per garantire l'incolumità dei cittadini (nel caso in cui il palo corroso cada in testa a qualcuno) viene rimosso il palo e dunque vengono spenti tutti i lampioni lasciando al buio strade così fortemente trafficate. Ed aggiunge AMG: "Ci dispiace, per la sostituzione del palo rimosso deve intervenire il Comune poichè trattasi di manutenzione straordinaria". Vale a dire: potete morire! Non si può accettare che per la "semplice" sostituzione di un lampione il Comune non abbia strumenti, o fondi, o qualunque altra cosa serva, per intervenire, lasciando che qualcuno ci lasci le penne! Il Sindaco Lagalla intervenga immediatamente. Ed è avvisato: se accadrà una tragedia dovrà assumersene tutte le responsabilità. Non si accetteranno lacrime di coccodrillo. Glielo dice una che l'ha votato!