Al buio diverse strade del quartiere Cuba-Calatafimi

Il Comune di Palermo ha dato il via alla manutenzione straordinaria della rete di illuminazione pubblica (come riportato da PalermoToday oggi, 23 novembre 2023). "Già accesi 27 punti luce di Ballarò", bravi e complimenti! Credo fermamente, a questo punto, che il comune cittadino abbia bisogno di avere i famosi "santi in paradiso" per ottenere qualche diritto: da circa 4 anni sollecito il Comune, la Amg, ultimamente anche gli uffici della prefettura, per consentire la riaccensione dell'illuminazione nelle vie Vincenzo Li Muli, Cuba, Salvo, Sequenza, generale Bergonzoli, tratti di corso Pisani, che sono al buio totale, a causa della mancata sostituzione di un palo reggicavi. In queste zone l'illuminazione è assicurata dai privati per garantire la propria sicurezza. A questo punto, tutto questo contribuisce a perdere ogni speranza sull'efficienza dei servizi pubblici di Palermo, i quali concorrono a relegare la città, al 97° posto nella classifica sulla vivibilità delle città italiane.