"Buio totale da due settimane in un vicoletto alla fine di corso Calatafimi"

Da meno di un mese abito in cortile Tumminia (vicoletto alla fine di corso Calatafimi) che da oltre due settimane è completamente al buio come si evince dalla foto. La poca luce che si intravede arriva dall'illuminazione di corso Calatafimi, ma non sufficiente a scoraggiare eventuali malintenzionati che avrebbero modo di agire indisturbati. Lo scorso 22 agosto ho segnalato il problema all' AMG Illuminazione pubblica che malgrado altri due solleciti continua a sottovalutare la serietà della situazione. Sono certo che se un'analoga segnalazione l'avessero ricevuta dal neo sindaco o da uno degli assessori o comunque da qualcuno che occupa un posto nei palazzi che contano di certo non avrebbero fatto passare più di 24 ore per risolvere la cosa. Sono sempre più stanco di vivere in una città che si definisce metropolitana ma che di questa definizione ha veramente ben poco!