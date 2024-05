Via Imperatore Federico · Libertà

Si segnala la presenza di grosse buche stradali, manto stradale rovinato e mancanza di linee di demarcazione delle corsie lungo il perimetro di via Imperatore Federico, nel tratto di via Imperatore Federico (confini piazzetta Nelson Mandela, ovvero la rotonda della Fiera, e l’ingresso per il Mediterraneo Tennis Club).