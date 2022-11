Via del Vespro, le buche in strada e la mia bici elettrica spaccata in due

Buongiorno, se di buongiorno si può parlare, visto che questa mattina, la mia fuoriserie personale, che è una meravigliosa bici elettrica con la quale mi reco al lavoro e con la quale mi muovo per la città in maniera sostenibile mi ha lasciata, si è spaccata in due (foto in allegato), questo grazie alle meravigliose, in senso metaforico, strade e piste ciclabili della nostra città, avevo già pubblicato sulla pagina di PalermoToday il 06 maggio 2021 un articolo sulla vostra pagina.

Ai tempi c’era un'altra Amministrazione comunale adesso mi rivolgo alla nuova della quale ho apprezzato una rinnovata attività. Girando con la mia povera e defunta bici ho con piacere notato che si sta lavorando sulla pulizia della città, decespugliamento dei margini stradali, pulizia con le macchine spazzatrici, ma poco per quanto attiene il manto stradale ( in allegato le foto del manto stradale a ridosso del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone”).

La mia povera bicicletta si è spaccata in due per le continue sollecitazioni provocate dalle buche del manto stradale. Invio il mio sfogo nella speranza che la mia città, che amo moltissimo, possa acquisire con la volontà di chi l’amministra quei requisiti di sicurezza che sono necessari in una città europea evoluta al centro del mediterraneo.

Una cittadina speranzosa, Liliana Cimino