Via Castelforte è piena di buche: "Da tre mesi metà della carreggiata è chiusa"

Via Castelforte - all'altezza del civico 99, di fronte il supermarket Famila - si trova da ottobre in uno stato di degrado incredibile. Da tre mesi ci sono grosse buche nell'asfalto, che hanno causato la chiusura di metà carreggiata creando grandi disagi di viabilità. Inoltre le grosse buche quando piove si riempono d'acqua e diventano praticamente invisibili, quindi hanno causato moltissime rotture di pneumatici e cadute con motocicli. Mi chiedo quanti anni ancora dovremmo aspettare per vedere asfaltato definitivamente questa tratto stradale.