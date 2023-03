Buche pericolose in via Antonello da Messina

Gallery





Volevo segnalare che via Antonello da Messina 30, 32 e 34, che fa angolo con via Montalbo, ci sono buche in strada troppo grandi. Ho paura che qualche bambino possa farsi male. Noi abbiamo aperto un'osteria da 20 giorni e abbiamo fatto più volte segnalazioni al Comune senza avere riscontri. E' uno scempio anche da vedere. C’era anche qualche buca sul marciapiede e abbiamo cercato di sistemarla al meglio a nostre spese per poter far camminare la gente tranquilla, senza paura di poter cadere in un fosso… Aiutateci per favore!