Zona Pagliarelli, in via Altofonte e via Sambucia un chilometro di buche

Un chilometro di buche: in alcuni tratti di via Altofonte e in via Sambucia ormai l'asfalto non c'è più. La situazione è talmente grave che si rischia piano piano, senza un vero progetto di manutenzione, di ridurre molte strade di Palermo in trazzere sterrate. Muoversi in macchina può risultare pericoloso e il rischio è ancor più grande per i ciclisti. Per non parlare poi dei tombini sempre otturati. Vergognoso in una città di quasi un milione di abitanti.