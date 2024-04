Via Altofonte, 30 · Calatafimi

Via Altofonte, 30 · Calatafimi

Gallery





Avevo fatto una segnalazione in quanto la via Altofonte è devastata dalle buche. E' stato fatto un intervento, ma sono state sistemate soltanto due buche... e il resto? Basterebbe solo percorrere la strada per rendersi conto della situazione.