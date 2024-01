Dalle strade piene di buche ai lampioni spenti: "Il cittadino che paga le tasse deve avere servizi"

Siamo nel 2024 e non è possibile che ci siano strade con delle buche che sono voragini. Si tratta di un grandissimo danno per chi ha auto nuove e comunque in generale per gli automobilisti che circolano in città.

C'è un'altra cosa che ci tengo a dire che è anche gravissima, cioè i marciapiedi distrutti e gli impianti d'illuminazione spenti, gli alberi non potati e per ultimi pali tagliati male che ostruiscono il passaggio. Ricordiamoci che siamo la quinta città d'Italia e non un paesino. Il cittadino che paga le tasse deve avere servizi, spero che queste lacune siano colmate e non si tralasci nulla.