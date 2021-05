Associazione comitati civici: "Asfalto riparato male dopo gli scavi per la fibra ottica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In questa nostra città vi sono chilometri di strade interessate dagli scavi per la posa della fibra ottica da parte dell’azienda Enel Open Fiber, non rispristinati a regola d’arte. L’Amministrazione comunale, nell’ambito del piano di copertura della banda ultralarga cittadina, ha stilato un protocollo di Intesa con l’Azienda Enel Open Fiber (approvato con Deliberazione di GM 225 del 10.11.2016), ma questo viene disatteso". E' quanto sostiene l'associazione Comitati Civici Palermo.

"Dalla nota pubblicata nel sito del Comune il 21/09/2017 - proseguono dall'associazione - si legge: 'Al fine di realizzare la posa in opera dei cavi la cittadinanza interessata dalle vie in cui insistono i cantieri subisce un temporaneo disagio dovuto al taglio del manto stradale che viene ripristinato dopo alcuni giorni l’effettuazione dello scavo, ciò per permettere il giusto assestamento della malta usata per coprire i cavi'. E ancora: 'Gli scavi a Palermo per la fibra ottica di Enel Open Fiber comporteranno minimi e temporanei disagi a fronte degli enormi vantaggi del digitale ad altissima velocità. Con il presente comunicato intendiamo informare in maniera chiara la cittadinanza sulle modalità di effettuazione dei lavori svolti e in tale ottica si chiede ai cittadini di non considerare i tagli effettuati sulla strada e ricoperti dalla malta mono componente di colore rossastro come lavoro definitivo, in quanto tali tagli verranno ricoperti dal bitume nell'arco di qualche giorno o una settimana, dando al manto stradale l’aspetto uniforme che aveva prima dell’intervent'". Le situazioni di pericolo, reale e potenziale per pedoni e ciclisti soprattutto, è notevole. Chiediamo agli uffici competenti di sospendere ogni autorizzazione, sino a quando non saranno ottemperati gli obblighi di ripristino del manto stradale".

