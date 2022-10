Via Resuttana: "Le buche vengono transennate ma non rattoppate"

Gallery



Sarebbe più semplice programmare un intervento per risolvere il problema delle buche che transennarle per oltre un mese. Le conseguenze di questo atteggiamento errato sono giornalmente sotto gli occhi di tutti. Via Resuttana, strada a doppio senso di circolazione vive in ogni momento della giornata punte di traffico inimmaginabili con rischi di incidenti a mezzi e persone in quanto per potere circolare bisogna invadere la carreggiata opposta onde evitare di urtare nelle transenne. Invitiamo il comune e la Rap servizio manutenzione strade ad intervenire con la massima sollecitudine Andrea