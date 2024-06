Pericolose buche stradali in via Altofonte e piazza Turba: "Serve intervento urgente"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salve, Vorrei fare una segnalazione dato che da mesi la situazione delle buche stradali in via Altofonte dal civico dove è situato il liceo artistico statale "Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara" sito in piazza Turba 71 e in via Altofonte 83B, dove c’è la pompa di benzina, all'angolo c’è un buco enorme. E poi è particolarmente pericoloso quello svincolo in quanto le persone, pur essendoci il divieto, entrano lo stesso per raggiungere il Cus ed evitare di fare il giro da via Palmerino. Per ultimo, ma non meno importante, ormai è abitudine di molti automobilisti percorrere questa strada da piazza Turba verso viale Regione a una velocità molto accelerata, rischiando di mettere sotto pedoni e bambini.

Consoglierei di mettere qualche dosso artificiale così da far rallentare le macchine più spericolate che non hanno ben capito che quella stada è in un centro abitato e non lungo un'autostrada. La situazione sta peggiorando, essendo una strada molto trafficata sia da auto, camion, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Spero che vengano presi provvedimenti in maniera celere per evitare un altro tragico incidente come quello di viale Regione Siciliana dov'è morto quel ragazzo. Infine segnalo una buca in piazza Turba, direzione di corso Pisani, prima della caserma Lungaro. Controllerei anche corso Pisani dato che ci passano molte ambulanze e forze dell’ordine.