La vita difficile di un driver fra buche e spazzatura: "Caro sindaco, di chi è la colpa?"

"Vorrei rivolgermi direttamente a lei, caro sindaco: da nove mesi a questa parte faccio il driver per una nota società palermitana e, come tanti altri, ogni giorno giro per la città e non possono non notare lo schifo che c’è per le strade. Non mi riferisco solo all'immondizia, ma ad interi arredi di case (poltrone, vasche da bagno, armadi e miliardi di materassi…). Di certo il problema è la gente incivile e non la Rap, ma tutto il resto? Se lei facesse un giro nella zona industriale di Brancaccio vedrebbe con i suoi occhi le montagne di rifiuti che ci sono: distese lunghe 50, 100 metri. Per non parlare di viale Regione siciliana, lato Leroy Merlin e viale Michelangelo. Io non ricordo la nostra Palermo in questo stato pietoso. Diverse volte ho parlato coi netturbini della Rap e tutti mi rispondono che manca il personale. Si facciano quandi al più presto le assunzioni in questa azienda: c'è tanta gente in mezzo a una strada, senza un lavoro... Solo così facendo si potranno garantire i servizi alla cittadinanza, come ad esempio lo svuotamento delle campane del vetro. Io abito in zona piazza Vittorio Veneto e proprio di fronte al bar Sicilia ci sono due campagne di vetro piene, che non svuotate da ben tre settimane. Ma stiamo scherzando? Di chi è la colpa? Caro sindaco, faccia qualcosa. Grazie!".

Francesco Minisolo