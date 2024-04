Due buche pericolose in via degli Orti. La prima si trova all'altezza del civico 15, sulla carreggiata ed è una trappola spesso nascosta da rifiuti (che alcuni incivili gettano per strada). L'altra è sul marciapiede. La prima può risultare fatale a chi posteggia e non la vede e potrebbe centrarla con un piede, la seconda è sul percorso obbligato, un marciapiede stretto, per andare alla scuola dell'infanzia. Questa realtà è rimasta immutata nonostante le mie segnalazioni al Comune e alla Rap. Spero che ci si interessa del problema si attiva per una rapida soluzione che mani esperte possono risolvere con un lavoro di poco tempo e ad un costo irrisorio.