Buche pericolose in via Berrettaro

In via Berrettaro (quartiere San Giovanni Apostolo, ex Cep) e precisamente, all'altezza del civico 22, all'altezza di via Paladini e all'altezza di via Luigi Cosenz, ci sono buche molto pericolose. Sono già state segnalate alla Rap e sollecitate via mail ma, ad oggi senza esito. Le buche non segnalate e sono nascoste, specialmente quando piove si riempiono di'acqua e pertanto non visibili agli utenti sia in macchina ma princinpalmente a quelli in moto che rischiano seriamente di finirci dentro e cadere. Quella all'altezza di via Luigi Cosenz è già stata sistemana circa 2 settimane fa probabilmente da personale non competente e pertanto è di nuovo riaperta e molto pericolosa.