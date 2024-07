Via degli Orti, 13 · Libertà

Con almeno 6 pec ho segnalato queste due buche pericolose agli uffici competenti del Comune e ai vigili urbani. Ad oggi nessun intervento. La prima si trova a circa due metri dal marciapiede e chi scende dall'auto può infilarci un piede dentro; la seconda si trova all'angolo ed è pericolosissima per mamme e nonni che portano bimbi nella vicina scuola. Siamo in via degli Orti, all'altezza del civico 15.