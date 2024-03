In via Oreste Lo Valvo da quando sono stati effettuati i lavori per il passaggio della fibra internet, ci sono buche alte più di 25 centimetri di altezza e larghe più di 1 metro! Sono pericolosissime e nessuno viene a ripararle! A chi aspettiamo per rifare il manto stradale in condizioni di abbandono? Deve per forza scapparci il morto con un incidente stradale per essere riparate?