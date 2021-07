Monte di Pietà, buche e asfalto senza manutenzione ormai da anni: "Qualcuno ci aiuti"

Gallery







In vicolo del Secco, nei pressi di piazza Monte di Pietà, da anni non viene effettuata la manutenzione dell'asfalto. Malgrado le numerose richieste di riasfaltare la strada la Rap non interviene e, tra l'altro, non effettua nemmeno le normali attività di spazzamento, previste solitamente una sola volta a settimana (il sabato).

Abbiamo questo "belvedere" con buca profonda, che rappresenta un pericolo per pedoni auto e bambini: qualcuno ci aiuti.

Ennio Giganti