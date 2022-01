Voragine in via Trapani Pescia: "E' grande oltre 20 centimetri, il Comune intervenga"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Trapani Plescia 61/a c'è una voragine, grande oltre 20 centimetri, da più di due mesi. Dalla buca escono topi e scarafaggi. Per evitare che qualche passante cada, che le auto si danneggino e per la salute pubblica ritengo sia necessario che il Comune e la azienda incaricata alla riparazione del manto stradale intervengano al più presto. La strada pubblica è anche priva di illuminazione.