In via Sadat all'altezza del civico n.128 da mesi una buca sull'asfalto pericolosissima per i pedoni (marciapiedi impraticabili perché dissestati e ieri sera illuminazione spenta). Nessuna segnalazione del pericolo. Forse bisognerà aspettare che qualcuno si infortuni per ripristinare il manto stradale? E intanto i nostri amministratori provvedono a incrementare i loro compensi.