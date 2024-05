La buca in via Principe di Villafranca, ecco come è stata riparata...

La buca di via Principe di Villafranca, all'incrocio con via Turrisi Colonna, nel percorso della pista ciclabile, è stata riempita d'asfalto ma non è stata recintata: questo è il risultato, la foto parla da sola. Ricordo che la buca era comparsa 3 giorni fa, in un punto dove c'era stata almeno un paio di volte. L'ultima era stata riparata dopo più di 6 mesi.

Credo avessero ragione a dire che ormai i Comuni preferiscono queste soluzioni e ripagare eventuali cause legali, perché gli costa comunque meno che fare il manto stradale...