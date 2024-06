Quante segnalazioni servono per riparare una buca?

Da marzo segnalo una buca pericolosa in via Mozart, ma nonostante lben quattro solleciti nulla è stato fatto. Eppure sul sito del Comune scrivono di mandare le segnalazioni a servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it.

A che serve se le segnalazioni dopo 3 mesi non sono evase? Dopo 5 mail nemmeno una risposta per dire: abbiamo preso in carico la segnalazione. Quanti mesi servono per riparare una buca nella quale può entrare la ruota di un motorino? Dobbiamo aspettare che qualcuno ci cada dentro?