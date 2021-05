Ghiaia e bitume per riempire una buca in via Turrisi Colonna, il risultato è disastroso: pedoni e motociclisti rischiano di scivolare

Ghiaia e bitume per riempire una buca in via Giuseppina Turrisi Colonna. Il risultato è disastroso. Dopo qualche ora le auto cospargono la ghiaia su tutto il manto stradale: per chi transita a piedi o in moto il rischio di scivolare è elevatissimo. Da precisare che l'intervento sulla buca è stato fatto due volte in sette giorni senza risolvere nulla.