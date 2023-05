Una buca in via Gabriele Buccola all'angolo con via Perez. Da due anni sta lì nonostante le ripetute segnalazioni alla Rap. Larga un metro e profonda circa un metro e mezzo (se non due) è pericolosissima. Per ben due volte hanno rubato le transenne che la delimitavano, adesso i residenti per la disperazione hanno messo sopra un vaso.