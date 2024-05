Via Lagumina Fratelli · Palazzo Reale-Monte di pietà

Ci troviamo in via Fratelli Lagumina: circa un mese e mezzo fa si è aperta questa buca. Due pattuglie dei vigili urbani l'hanno "piantonata" per evitare pericoli alle persone; poi è stata rattoppata. Questo è il risultato: si è aperta di nuovo. Ditemi voi se questo è un rattoppo.

Sergio Gambino