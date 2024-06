Buca pericolosa in via Francesco Crispi: "Tutte le strade di Palermo sono in condizioni disastrose, sveglia"

Questa buca si trova in via Francesco Crispi, più o meno all'altezza del civico 64. Dire che è molto pericoloso è quasi una banalità, considerando che si trova nella bratella superiore del sottopasso di via Crispi, direzione via Cavour. Infatti, trovo paradossale che un semplice cittadino deve segnalare questo pericolo per chiunque la percorre e con qualsiasi mezzo, quando essa si trova più o meno a 500 metri dell'ingresso della Prefettura di Palermo. Nessuna auto blu l'ha mai beccata? Nessuna pattuglia della vicinissima caserma della guardia di finanza l'ha mai notata? Mai da questo tratto di strada è passata una pattuglia della polizia municipale?

Bella l'iniziativa di istituire la chat whatsapp con la Rap e l'indirizzo email del Comune, per segnalare eventuali buche da parte del cittadino, ma ciò dovrebbe essere un'eccezione e non la normalità. Caro sindaco datevi una smossa, tutte le strade di Palermo sono in condizioni disastrose, non c'è bisogno di aspettare una segnalazione. Istituite delle squadre che giornalmente girano le strade di Palermo e riparino ciò che c'è da riparare, nell'attesa di asfaltare tutte le strade di Palermo come si deve. Sveglia!