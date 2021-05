Cede l'asfalto in via Cruillas e si crea una voragine, i residenti: "Nessuno interviene"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery







Una voragine si è aperta in via Cruillas, all'altezza del civico 60 da oltre un mese. I residenti hanno paura, evidenti sono i disagi per i mezzi pubblici che adesso non transitano più. Le transenne sono distrutte o quasi. La voragine è un metro di larghezza e ha una profondità di circa 15 metri. Dopo tante segnalazioni alla polizia municipale, vigili del fuoco, protezione civile ancora oggi non riparano la voragine che giorno dopo giorno si sta espandendo molto.