Buca profonda in via Castellana, all'altezza di Villa delle Ginestre. Purtroppo ho preso la buca in pieno con il mio scooter e grazie a Dio sono riuscito a non cadere tenendo lo scooter in piedi nonostante mi si sia spaccato completamente il copertone posteriore . Devo verificare inoltre lo stato dello sterzo in quanto risulta difficile da manovrare.