Grossa buca in via Casalini: "Strada completamente dimenticata"

Che la via Casalini non fosse una via importante di Palermo si è sempre saputo, ma ciò non giustifica che debba regnare la vergogna. Sono ormai 7 giorni che a causa di un crollo dell'asfalto si è formata una buca profonda, pericolosa per moto e scooter ed allo stesso tempo dannosa per auto destinata a rimanere così per mesi. È una vergogna che questa strada che ha comunque una valenza strategica sia abbandonata a se stessa. Sarebbe ora che chi di competenza si occupasse anche di questi piccoli lavori di risanamento.