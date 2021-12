Buca "storica" in via Autonomia Siciliana: "Per la prima volta l'abbiamo segnalata a luglio 2020"

"Tutti sono pronti per fare post e dirette sulla villetta in memoria di Emanuela Loi, che si trova a meno di 50 metri da questa buca, ma si rimane indifferenti di fronte a chi, come il titolare del coffe book, deve convivere quotidianamente con questo disagio. Per la prima volta abbiamo segalato la buca a luglio 2020, ormai è 'storica'. La situazione è insostenibile per i residenti ma soprattutto per i commercianti che da troppo tempo sopportano le inefficienze dell'amministrazione".