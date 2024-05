Una voragine in via dell'Autonomia Siciliana che viene recintata e mai riparata

Ci troviamo in via dell'Autonomia Siciliana, all'altezza del civico 122, quasi ad angolo con la ben più famosa via D'Amelio, triste teatro della strage che coinvolse il giudice Borsellino e gli agenti di scorta. Questa voragine si è creata nel bel mezzo di un marciapiede ed anno dopo anno (quasi quattro), puntualmente all'avvicinarsi del triste anniversario, viene rinnovata la recinzione di sicurezza. Forse per simulare un crollo del momento? Forse per evitare qualche commento scomodo della stampa nazionale?

Raccontano i residenti e i commercianti del posto, che hanno più volte segnalato la situazione, ma ovviamente segnalazioni tutte finite in un buco nero. Sono proprio i commercianti stessi che cercano di mantenere il posto più pulito e sicuro possibile, cercando di limitare i disagi per i clienti. Oltre alla buca gli alberi non vengono potati quasi mai e il fogliame crea ulteriori pericoli e sporcizia. Ho potuto notare, come si evince da una foto, che all'interno del recinto è nata addirittura una palma o qualcosa che ci somiglia e che c'è una bellissima cassetta elettrica/telefonica barcollante, sigillata con delle "sicurissime" fascette di plastica. Quelle che troviamo in qualsiasi negozio "tutto a 1 euro", per intenderci. Caro sindaco Roberto Lagalla, credo che sia arrivata l'ora di svegliarsi e darsi una mossa. Palermo sprofonda!.