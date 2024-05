Gallery



Da circa un mese esiste questa buca, credo sia una specie di tombino in via Archirafi quasi ad angolo con via Lincoln, come si nota dalla foto. Non è una semplice buca; sotto c'è il vuoto, tanto da poterci entrare anche un bimbo. Per qualche settimana qualcuno per evitare il peggio aveva messo sopra una sedia per segnalarla. E' un pericolo, è mai possibile che nessuno se ne accorga?