Via Generale Ameglio Giovanni, 54 · Villaggio Santa Rosalia

Da più di un anno c'è questa enorme buca in via Generale Giovanni Ameglio, all'altezza del civico 54, al Villaggio Santa Rosalia. Abbiamo segnalato al Comune, all’Amap, alla polizia municipale e anche alla circoscrizione. Ma pare che non importi nulla a nessuno.