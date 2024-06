Via ai Fossi: "In caso d'incidente, che si sappia: questa buca già c'era"

Come precedente segnalazione, allarmo chi di competenza su questa voragine, perché definirla buca può risultare riduttivo. Onde evitare, in caso di incidente più o meno grave, che qualcuno della nostra fantastica Amministrazione possa pensare di avallare l'incredibile concomitanza incidente-ora "zero" della buca.

Questa buca si trova in via ai Fossi, più o meno all'altezza del civico 37, quasi all'incrocio con via Vincenzo Di Bartolo. Percorrendo questa strada, da via dei Cantieri, direzione mercato ortofrutticolo, è quasi del tutto invisibile, perché sita in un avvallamento del manto stradale che con l'illusione ottica sembra del tutto inesistente. Questa strada è di seconda o addirittura di terza/quarta fascia, pur essendo parallela della famosissima via dei Cantieri sulla quale da poco tempo, è stata asfaltata la carreggiata direzione mercato ortofrutticolo.

Caro signor sindaco Roberto Lagalla, Palermo sprofonda, ve ne siete resi conto? Aspettate un altro morto come Samuele? Adesso parlate di cinque anni di lavori, ma quando lei è salito in carica, per stravolgere Palermo (al momento dati alla mano ha stravolto solo il suo stipendio), le condizioni del nostro manto stradale erano più o meno queste. Mi chiedo: lei, i suoi assessori, i suoi consiglieri, il comandante dei vigili urbani, il prefetto, il questore viaggiate su auto gommate o già avete in dotazione delle navicelle spaziali?