Questo tombino si trova in via Libertà, nella corsia preferenziale, all'altezza di via Giusti. Ogni volta che ci passa sopra un autobus si sente un "botto" fortissimo. Ma ancor più rischioso potrebbe essere per i tanti che percorrono quel tratto di strada in bici o monopattino. Speriamo si intervenga in tempi brevi.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday