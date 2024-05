Pericolosa buca stradale in via Trabucco

Via Trabucco, 79 · Cruillas

In via Trabucco, altezza civico 79, si è creato un piccolo avvallamento sull'asfalto, che ad un primo sguardo può sembrare una semplice buca, una delle tante. Invece guardando attentamente, come si evince dalla foto, si nota che al di sotto, dove dovrebbe esserci materiale, è completamente vuoto. Evento gravissimo. La sede stradale deve essere ripristinata al più presto prima che si consumi l'ennesima tragedia stradale. Già segnalata alla polizia municipale.