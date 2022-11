Buca stradale in via Maggiore Toselli: "E' lì da un mese e crea molti problemi al traffico"

Da un mese un buco di dieci centimetri al centro della carreggiata via Toselli, angolo via degli Orti, mette in crisi la già caotica circolazione nella zona. Un cartello triangolare posto sulla buca avverte del pericolo e chi lo ha posizionato non sa che almeno cinque volte al giorno questo cartello viene investito dalle auto che da via degli Orti svoltano a sinistra per via Toselli. Inoltre negli orari di punta (ci sono quattro scuole nel quartiere) questa banale buca paralizza il traffico già critico. Medesima situazione in via Resuttana: tre cartelli in rapida sequenza avvertono della presenza di altrettante buche e qui i triangoli giacciono da tre mesi. Invito il Comune, l'assessore alla Viabilità e l'ente preposto alla manutenzione stradale ad intervenire con la massima sollecitudine, perché é vero che Palermo è una citta caotica, ma è evidente che chi è deputato a farlo non risolve questi semplici problemi e ce la mette tutta per fare impazzire i cittadini e creare contese ed incidenti stradali.