Buca stradale in via Crociferi: "La voragine sta danneggiando le tubature della fognatura"

Abitiamo in via Crociferi, al piano terra, e da diverso tempo davanti a casa nostra si è formata una voragine. Il Comune ha provveduto a la buca con dell’asfalto, ma non solo è sprofondato nuovamente sotto il peso delle macchine, adesso ha anche sfondato le tubature della fognatura tanto che il nostro bagno non funziona bene. Ogni volta farsi la doccia diventa un problema perché abbiamo paura che da un momento all’altro risalgano tutte le acque nere. Molti abitanti della via hanno problemi in tal senso. Abbiamo mandato diverse segnalazioni alle autorità competenti ma nessuno ci ascolta. Molto spesso nella via si sente una puzza insopportabile ed è diventato impossibile aprire le finestre in quei momenti che si verificano troppo spesso.