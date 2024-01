Grazie al Sindaco Lagalla Palermo é ridotta piena di buche e il Comune non prende nessun provvedimento per riparare il manto stradale. Se non si fa qualcosa al più presto, qualcuno andrà a finire direttamente al cimitero. Carissimo Sindaco intervenga, questa buca si trova in Corso dei mille, vicin al Ponte Ammiraglio, ed è profonda 10 centimetri. Cordiali saluti.