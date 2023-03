Da circa 10 giorni, nella già martoriata via Castelforte, altezza civico 60, è presente questa pericolosa voragine che occupa quasi tutta la carreggiata. Questa buca crea ingorghi a causa dell'impossibilità a transitare in quel tratto con due auto. La via Castelforte andrebbe rifatta tutta dall'inizio alla fine una volta per tutte.