Via Lincoln, 12 · Tribunali-Castellammare

Questa buca nella pista ciclabile di via Lincoln, presente da parecchi mesi, si sta pericolosamente allargando. Abbiamo inviato come comitato Kalsa la segnalazione agli uffici competenti. Speriamo in un intervento urgente al fine di evitare pericolosi incidenti ai ciclisti. "Fate attenzione".