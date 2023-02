E' scandaloso che in prossimità di un incrocio e una scuola elementare (la Di Gregorio) in via Euridice, a Partanna Mondello, ogni giorno si rischiano incidenti per non passare sopra a questa "voragine". Ma ahimé è una via fantasma visto che nessuno interviene. Chiediamo urgentemente una riparazione dell'asfalto.