Via del Vespro: "Quella maledetta buca in cui rischio di finire ogni giorno con la bici"

Ho il piacere e il privilegio di usare una bicicletta per andare al lavoro e ogni giorno percorro la via del Vespro verso il Parcheggio dei Vespri, per custodirla, davanti alla stazione della Metropolitana. Nel percorso che va da piazza Durante alla Metropolitana il manto stradale è in condizioni di dissesto grave, in allegato il video che riprende perfettamente lo stato. Credo di rischiare la vita ogni giorno in questo transitatissimo pezzo di strada, la buca che è nella fotografia in allegato si trova al centro della strada e anzi da qualche settimana qualche benpensante ha pensato di colmare il dislivello mettendo qualche pietra che non risolve il problema se qualche ruota di motore o bici finisce dentro, si cadrebbe in ogni caso rovinosamente e comunque l’ospedale fortunatamente è limitrofo.

Chiedo al nostro sindaco, cosa dobbiamo fare noi cittadini, per come vanno le cose nella nostra città, penso che solo un miracolo ci può salvare, e questo lo demandiamo alla Nostra Santuzza. Ho avuto il privilegio 62 anni fa di nascere al Policlinico di Palermo, dove ancora lavoro e non vorrei restarci secca per i motivi sopra descritti, oltretutto nello stesso tratto di strada sono completamente assenti le strisce pedonali per gli attraversamenti, sperando che questa lamentela venga recepita, resto in attesa del miracolo.