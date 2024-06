Buca pericolosa in via Antonello da Messina: "Qualcuno ha pure tolto le transenne"

Al civico 43 di via Antonello da Messina, la buca un tempo messa in sicurezza, si trova di nuovo scoperta in quanto per inciviltà sono state tolte le barriere che la tenevano fuori dalla portata di macchine e camion che percorrono la strada. Serve un intervento immediato e possibilmente la riparazione della buca in breve tempo in quanto non ha senso metterla in sicurezza perché, come è già accaduto, verrebbero tolte le transenne.