Piazzetta Bagnasco, quelle buche nel salotto di Palermo

Segnalo l'ennesimo vergognoso disservizio nel "salotto buono di Palermo" in piazzetta Bagnasco di fronte alla pizzeria. Già a gennaio, nello stesso punto, si era aperta una voragine con grave pericolo per i pedoni di caderci dentro. Come sempre avviene ormai a Palermo nessuno degli addetti al servizio di manutenzione del Comune si è prodigato a riparare il danno nonostante le numerosissime segnalazioni dei cittadini allarmati. Dopo due mesi e soltanto dopo un articolo apparso su un quotidiano online con tanto di fotografia, è intervenuta una squadra che ha provveduto a rabberciare la buca in maniera alquanto approssimativa tanto che oggi siamo punto e accapo. Speriamo che anche stavolta la segnalazione presso un quotidiano popolare sortisca un risultato. E' vergognoso che noi cittadini siamo costretti a segnalare ai quotidiani i numerosi disservizi di una città ridotta un colabrodo nella speranza, a volte vana, di un intervento da parte dei servizi preposti.