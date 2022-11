Buca pericolosa in piazza Marina

Gallery



E' trascorso un anno da quando questa buca pericolosa, che si trova in piazza Marina nella salita Partanna di fronte al supermercato Famila, era stata messa della segnaletica per evitare indicenti. Purtroppo ad oggi non è stato fatto nessun intervento da parte del Comune e parte della segnaletica è cadute per terra, creando una situazione di grosso pericolo per le persone che giornalmente si recano al supermercato. Ho inviato insieme al comitato Kalsa una segnalazione al Comune e speriamo presto un intervento definitivo.