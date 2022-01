Buca pericolosa nella pista ciclabile in via Lincoln

Via Lincoln · Tribunali-Castellammare

Via Lincoln · Tribunali-Castellammare

Da oltre un anno questa buca pericolosa si trova al centro di un tratto della pista ciclabile di via Lincoln. A Settembre abbiamo inviato la segnalazione e l'ufficio mobilità del Comune di Palermo ci aveva risposto che la segnalazione era stata protocollata. E' assurdo che una buca così pericolosa per i ciclisti possa rimanere lì per tutto questo tempo. Purtroppo le piste ciclabili sono spesso pericolose e impraticabili e dispiace constatare il disinteresse totale del Comune e dell'assessorato alla Mobilità.