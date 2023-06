Maxi buca al Mercato delle Pulci: "E' pericolosa, serve un intervento urgente"

Gallery









Segnaliamo la presenza in corrispondenza del Mercato delle Pulci, a piazza Peranni, di una buca larga circa 80 centimetri per 110 centimetri e profonda 15 centimetri.

Come mostrano le foto allegate, la buca è particolarmente pericolosa e insidiosa soprattutto per i mezzi a due ruote. Inoltre la presenza di brecciolino rende scivoloso il percorso, con il concreto pericolo di colpire i passanti con i frammenti di pietre schiacciati dalle ruote dei numerosissimi mezzi in transito.

Chiediamo un intervento urgentissimo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Fate attenzione!.